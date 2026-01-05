Ultime News

Maxi sequestro di droga nel Teramano: scoperto hub dello spaccio a Nereto

TERAMO (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel Teramano. A Nereto, nel corso di un blitz scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno sequestrato oltre 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti e arrestato un cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento rientra in una serie di servizi mirati al contrasto del traffico illecito di droga sul territorio. Durante l’irruzione nell’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio hub dello spaccio. All’interno di un locale adibito a rimessa per attrezzi sono stati rinvenuti più di 70 chili di hashish e oltre 3 chili di eroina. La cocaina, circa 30 chili, era invece nascosta in parte nella rimessa e in parte all’interno di due fusti interrati nel giardino dell’abitazione, dove è stato trovato anche un ulteriore involucro di eroina. Secondo l’accusa, lo stupefacente era pronto per essere immesso sul mercato. A confermarlo, il sequestro di 30 chili di sostanza da taglio, bilancini e bilance digitali, una macchina per il sottovuoto, una pressa idraulica e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Teramo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

tvi/gtr/ai

© Riproduzione riservata
