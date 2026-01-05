Coinvolgere e sostenere giovani con minori opportunità, in particolare ragazzi e ragazze che non sono stati selezionati, hanno rinunciato o interrotto l’esperienza di Servizio Civile, offrendo loro un percorso di orientamento e professionalizzazione. Questo è stato l’obiettivo di Passi verso il futuro, progetto promosso dal Comune di Cremona e cofinanziato da Fondazione Cariplo.

Avviato nel gennaio 2024 e conclusosi a fine dicembre 2025, il progetto è stato caratterizzato da percorsi propedeutici della durata di otto settimane per consentire ai partecipanti di rafforzare risorse personali, competenze operative e atteggiamenti proattivi, come primo passo verso percorsi più strutturati, come appunto il Servizio Civile. Dopo la pausa estiva, sono riprese le attività con nuovi inserimenti, in parallelo ai colloqui per il Servizio Civile Ambientale e Agricolo.

Alcuni giovani sono stati coinvolti in un percorso per candidarsi in modo più consapevole e sicuro ai bandi in uscita. A titolo di esempio, un ragazzo ha scelto di presentare domanda presso la stessa sede dove aveva svolto il percorso “Passi verso il futuro”, riconoscendone la continuità come un elemento di valore. Altri due giovani hanno voluto candidarsi al prossimo bando del Servizio Civile Universale e due ragazze hanno portato a termine il proprio percorso presso la sede di La Siembra, a Crema.

Accanto al lavoro educativo e di accompagnamento, è stato possibile anche lavorare sulla valorizzazione delle esperienze dei giovani, grazie alla collaborazione con CSV Lombardia – Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Pavia e Mantova. Sono state infatti realizzate interviste ai partecipanti e ai referenti delle sedi ospitanti per fare emergere i punti di forza di ciascun percorso, con i progressi e gli arricchimenti di ciascuno.

Dalle testimonianze raccolte è emersa l’importanza di occasioni, spazi e accompagnamenti che permettano una conoscenza reciproca e una reale personalizzazione dei percorsi, soprattutto per giovani che non studiano, non stanno facendo formazione e non sono alla ricerca di un lavoro. Sono i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Gli enti che hanno accolto i partecipanti hanno evidenziato che iniziative come Passi verso il futuro facilitano l’incontro tra bisogni e opportunità, rafforzando la qualità dell’inserimento. Al termine di questa edizione sono comunque solide le basi per valutare il rinnovo nel 2026 attraverso l’attivazione di nuove collaborazioni con enti territoriali e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di diversi partner attivi sul territorio come Assocanottieri (in rappresentanza delle sedi coinvolte), Amici di Emmaus, Non Solo Noi Onlus, Agropolis Cooperativa Sociale, La Siembra Cooperativa Sociale di Solidarietà, ed è stata realizzata in collaborazione con CSV Lombardia Sud (Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Pavia e Mantova).

© Riproduzione riservata