“A distanza di poco meno di un mese dalla sottoscrizione dell’accordo sul prezzo del latte al ministero dell’Agricoltura, ci troviamo di fronte ad un crollo repentino del prezzo del latte, con contratti che vengono disdetti e che stanno mettendo in grande difficoltà molti allevatori. Questo lo si deve a una sovrapproduzione non governata, che ha portato a un crollo dei prezzi stabiliti a dicembre e al disconoscimento dell’accordo. Si tratta di una vera e propria emergenza che deve vedere coinvolte tutte le istituzioni, a partire dalla nostra Regione, che è la maggior produttrice del Paese. Non possiamo permettere che gli allevatori buttino il latte, come purtroppo vediamo in tanti filmati diffusi dai social”. A dire queste frasi Marco Carra e Matteo Piloni, consiglieri regionali Pd e componenti della Commissione agricoltura della Regione Lombardia che commentano così il crollo del prezzo del latte”.

Lo stato delle cose mette le aziende in serio pericolo finanziario. Ora ci auguriamo che l’assessore regionale all’Agricoltura convochi quanto prima il Tavolo regionale sul latte che, per quanto sappiamo, non viene riunito da molto tempo. Da parte nostra proporremo una serie di audizioni delle associazioni che rappresentano la filiera del latte in Commissione agricoltura per individuare insieme le possibili soluzioni per contrastare e superare questa drammatica emergenza. Quanto sta accadendo mette in evidenza che l’entusiasmo con il quale è stato accolto l’accordo di dicembre sul prezzo del latte non era supportato da una politica strutturale, ma, al contrario, da una politica di cortissimo respiro. Le associazioni di categoria devono pretendere dal ministro una politica seria e non la facile propaganda costruita sul nulla, altrimenti a farne le spese saranno i nostri allevatori, in particolare le aziende più piccole, a conduzione familiare, che più hanno bisogno di politiche pubbliche serie e rigorose e non degli spot di un Ministro sempre alla ricerca del consenso fine a se stesso”.

© Riproduzione riservata