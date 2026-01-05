Ultime News

5 Gen 2026 Venezuela, Galletti (Pd):
"Violazione diritto internazionale"
5 Gen 2026 Pd in Regione, crollo prezzo
del latte: "Subito il Tavolo"
5 Gen 2026 Crans Montana, rientrate le salme: "Momento straziante"
"Momento straziante"
5 Gen 2026 Lo spettacolo di "Still I Rise"
alla chiesa del Maristella
5 Gen 2026 “Passi verso il futuro”, il progetto
per sostenere i giovani NEET
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli

(Adnkronos) –
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata ai Campi Flegrei, con epicentro per la precisione al Rione Terra di Pozzuoli, oggi 5 gennaio 2026. Lo rileva l’Ingv, secondo cui l’evento bradisismico si è verificato a un profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Pianura, Bagnoli, Quarto e anche in alcuni quartieri napoletani, come Posillipo.  

Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. La più significativa è avvenuta alle 4.42, con epicentro localizzato nel Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri. L’evento ha raggiunto una magnitudo 2.  

