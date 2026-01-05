Ultime News

5 Gen 2026 Festa dei Popoli il 6 gennaio,
Messa in Cattedrale in diretta su CR1
5 Gen 2026 Tre anni senza Vialli, campione
simbolo di coraggio e speranza
4 Gen 2026 La Juvi torna a respirare:
vittoria che pesa con Forlì
4 Gen 2026 Cuore e carattere: la Vanoli
torna a vincere al PalaRadi
4 Gen 2026 Vandeputte: “Perdere così
fa male, reagiamo subito”
Nazionali

Terremoto nelle Marche, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Macerata

(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata 3:31 nelle Marche. Il terremoto, con epicentro a due km da Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, è avvenuto a una profondità di 23,6 km. Altre scosse, come rilevato dall’Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant’Angelo in Pontano e Gualdo, alle ore 3.38 con magnitudo 3.1 e alle ore 5.15 di magnitudo 3. 

