5 Gen 2026 Gianluca Vialli, Cremona si stringe
alla famiglia nella messa a Cristo Re
5 Gen 2026 Mancini ricorda l'amico Vialli
con una foto speciale su Instagram
5 Gen 2026 Dagli affitti alle bollette:
le misure nella nuova Manovra
5 Gen 2026 Chiede di fare meno caos: prof.
pestato da 3 giovani e un genitore
5 Gen 2026 Venezuela, Galletti (Pd):
"Violazione diritto internazionale"
Tg Economia – 5/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2026 il Pil italiano supererà la soglia dei 2300 miliardi
– Turismo, alberghi in calo e affitti brevi in forte espansione
– Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia
– La rottamazione quinquies è legge, tutte le novità
sat/azn

