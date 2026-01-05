Ultime News

5 Gen 2026 Gianluca Vialli, Cremona si stringe
alla famiglia nella messa a Cristo Re
5 Gen 2026 Mancini ricorda l'amico Vialli
con una foto speciale su Instagram
5 Gen 2026 Dagli affitti alle bollette:
le misure nella nuova Manovra
5 Gen 2026 Chiede di fare meno caos: prof.
pestato da 3 giovani e un genitore
5 Gen 2026 Venezuela, Galletti (Pd):
"Violazione diritto internazionale"
Video Pillole

Tg News – 5/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crans-Montana, rientrate in Italia salme vittime italiane
– Maduro in tribunale a Manhattan
– Trump “Abbiamo bisogno della Groenlandia”
– Si dimette capo servizi segreti di Kiev
– Mezza Italia flagellata dal maltempo
– Chieti, assalto a portavalori lungo A14
– Per l’Epifania la calza resta un rito diffuso
– Blitz allo Zen di Palermo con 100 agenti e armamenti da guerra
– Previsioni 3B Meteo 6 Gennaio
