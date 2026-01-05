Video Pillole
Tg News – 5/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crans-Montana, rientrate in Italia salme vittime italiane
– Maduro in tribunale a Manhattan
– Trump “Abbiamo bisogno della Groenlandia”
– Si dimette capo servizi segreti di Kiev
– Mezza Italia flagellata dal maltempo
– Chieti, assalto a portavalori lungo A14
– Per l’Epifania la calza resta un rito diffuso
– Blitz allo Zen di Palermo con 100 agenti e armamenti da guerra
– Previsioni 3B Meteo 6 Gennaio
