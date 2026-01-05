Ultime News

5 Gen 2026 Gianluca Vialli, Cremona si stringe
alla famiglia nella messa a Cristo Re
5 Gen 2026 Mancini ricorda l'amico Vialli
con una foto speciale su Instagram
5 Gen 2026 Dagli affitti alle bollette:
le misure nella nuova Manovra
5 Gen 2026 Chiede di fare meno caos: prof.
pestato da 3 giovani e un genitore
5 Gen 2026 Venezuela, Galletti (Pd):
"Violazione diritto internazionale"
Tg Sport – 5/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter si riprende la testa della classifica, il Napoli batte la Lazio
– Kean fa respirare la Fiorentina, tris Torino a Verona
– United Cup 2026, Italia ko all’esordio contro la Svizzera
– Trapani non si presenta a Bologna, Petrucci “Ci auguriamo regolarità”
– La Barba al Palo – Il serenissimo Mr. Chivu
