Tragedia di Crans-Montana, l’arrivo a Linate delle salme dei 5 giovani italiani

MILANO (ITALPRESS) – Nelle immagini, l’arrivo all’aeroporto militare di Milano Linate a bordo di un C-130 delle salme di cinque italiani deceduti nella tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera. A bordo i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti. Di queste, le salme di Barosi e Costanzo verranno trasferite via terra a Milano, Tamburi a Bologna e Galeppini a Genova. La salma di Minghetti è poi ripartita invece per l’aeroporto di Roma Ciampino. Ad attendere l’arrivo dei feretri in rappresentanza delle istituzioni il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Presidente della Liguria Marco Bucci, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e il capo della protezione civile Fabio Ciciliano.

