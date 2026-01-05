Ultime News

5 Gen 2026 Festa dei Popoli il 6 gennaio,
Messa in Cattedrale in diretta su CR1
5 Gen 2026 Tre anni senza Vialli, campione
simbolo di coraggio e speranza
4 Gen 2026 La Juvi torna a respirare:
vittoria che pesa con Forlì
4 Gen 2026 Cuore e carattere: la Vanoli
torna a vincere al PalaRadi
4 Gen 2026 Vandeputte: “Perdere così
fa male, reagiamo subito”
Nazionali

Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 2 morti

(Adnkronos) – E’ di due morti e aleno 4 feriti il bilancio di un raid russo condotto nella notte del 5 gennaio in Ucraina. Secondo quanto ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, “attualmente, quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco a una struttura medica privata nella capitale. Due di loro sono in gravi condizioni. Un uomo che era in cura presso la struttura medica è deceduto”, ha affermato.  

Le forze di polizia di Kyiv hanno confermato, alle ore 7:15, il decesso di un uomo nato nel 1995, il quale era degente presso una clinica privata nel distretto di Obolonskyi. Tra le persone ferite figurano una donna di 42 anni, trattata sul posto, e due donne, entrambe ricoverate. 

Una seconda persona, un uomo di 70 anni, è stata uccisa nella vicina città di Fastiv, come ha dichiarato il governatore regionale Mykola Kalashnyk. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...