United Cup, domani Italia-Francia vale il passaggio del turno: orario e dove vederla

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in United Cup. Domani, martedì 6 gennaio, gli azzurri sfidano la Francia in un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del torneo per nazionali miste in corso in Australia. L’Italia arriva dal ko per 2-1 contro la Svizzera (unico punto portato da Flavio Cobolli, vittorioso nel singolare contro Stan Wawrinka) e ha bisogno di un 3-0 contro i transalpini per sperare nel ripescaggio tra le migliori seconde dei vari gruppi. Ecco orari e dove vedere i vari match in tv e streaming. 

Ecco gli orari dei vari match di Italia-Francia, seconda partita del Gruppo C di United Cup. Si comincia nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, con il singolare maschile: 

Dalle ore 3 Cobolli-Rinderknech
 

A seguire Paolini-Jeanjean 

A seguire doppio misto 

Dove vedere Italia-Francia in United Cup? Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv. 

