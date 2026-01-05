Zedda “Urbanistica e grandi progetti a Cagliari al centro del 2026”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci sono investimenti molto importanti per Pirri, Sant’Avendrace, San Benedetto, Mulinu Becciu, San Michele. Ogni quartiere avrà una serie di investimenti accompagnati, visto che siamo nella fase di aggiudicazione del nuovo bando sui rifiuti e della gara per le manutenzioni di strade, piazze e marciapiedi. Ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale con gli attraversamenti pedonali rialzati. Interverremo poi sull’illuminazione pubblica, perché è quotidiano il problema legato all’assenza di illuminazione a causa di una serie di cabine e cavidotti che sono da sostituire, così come sulla manutenzione del verde. Il 2026 quindi avrà una serie di progetti su tanti ambiti che riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria in tutta la città”. Così il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, parla all’Italpress dei progetti per il nuovo anno.

pc/gtr