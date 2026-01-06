Ultime News

6 Gen 2026 Il Basket Team Pizzighettone al
fianco di FamigliaSempre Onlus
6 Gen 2026 Turismo in città: durante le feste
Cremona fa il pieno di visitatori
6 Gen 2026 Cremo, ora è ufficiale: De Luca
passa in prestito al Modena
6 Gen 2026 Epifania, in Cattedrale
la messa dei popoli
6 Gen 2026 Eventi, leggende e misteri
dell'Epifania in terra di Po
46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il ricordo di Piersanti Mattarella è indelebile, lascia ancora dei punti oscuri ma credo che la realtà giudiziaria prima o poi accerterà le responsabilità. Le piste sono ben chiare ormai ma al di là dell’efferato omicidio, la presenza oggi di tutte le istituzioni confermano come impegno nei confronti della criminalità mafiosa non possa che essere un imperativo categorico di tutte le forze politiche di tutte le istituzioni. Palermo in passato ha dato prova di una grande reazione: ricordo l’epoca dei lenzuoli bianchi, vissi quella realtà in maniera molto profonda perché mi resi conto che stava avvenendo qualcosa di profondo”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della commemorazione dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980.

