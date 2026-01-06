Ultime News

Cronaca

Ha già chiuso i battenti “Fogliolina”, la nuova attività commerciale che aveva aperto poco più di un anno e mezzo fa in via del Macello, di fronte al supermercato Lidl.

Da alcuni giorni sui cancelli dello store, interamente dedicato al giardinaggio, campeggia la scritta “chiuso per cessata attività”.

Il locale era stato occupato in precedenza proprio da Lidl e successivamente da un emporio cinese, rimasto aperto poco tempo.

L’apertura era avvenuta in un momento in cui l’area sembrava acquisire nuovo appeal e vivacità commerciali, anche grazie alla prossimità con il Polo Tecnologico. Ma, purtroppo, come molte altre attività che hanno tentato la fortuna nella periferia cittadina, non è durata. lb

