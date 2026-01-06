Ultime News

6 Gen 2026 Aggressioni operatori sanitari,
Asst rafforza la prevenzione
6 Gen 2026 Rotary Club Soresina,
dicembre ricco di iniziative
6 Gen 2026 Confartigianato in visita
a Cremona Solidale
6 Gen 2026 Concerto dell'Epifania,
folto pubblico a San Pietro
6 Gen 2026 Scuola per l'infanzia di San
Felice, open day l'8 gennaio
Nazionali

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp

(Adnkronos) –
‘Scuole chiuse domani a Roma’, la fake news dilaga. Mentre la città è colpita dal maltempo oggi, 6 gennaio 2026, online e nelle chat di WhatsApp si diffonde una bufala relativa alla chiusura delle scuole sul territorio di Roma Capitale prevista per domani, a causa del maltempo. Dal Campidoglio confermano all’Adnkronos però che nessun provvedimento è stato emanato e che, pertanto, domani le scuole saranno regolarmente aperte.  

La fake news viaggia con una falsa ordinanza attribuita al sindaco, Roberto Gualtieri: secondo l’atto fasullo, viene disposta “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026”. Tutto falso. 

“Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026 è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale”, comunica in una nota Roma Capitale. Domani mercoledì 7 gennaio 2026, alla fine delle vacanze di Natale, a Roma le scuole saranno aperte. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...