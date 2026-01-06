Video Pillole
Hi-Tech & Innovazione Magazine – 6/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intelligenza artificiale nella P.A., Italia tra i Paesi più virtuosi
– Terna, cavo del Tyrrhenian Link installato a 2.150 metri di profondità
– Carte di pagamento, crescono le frodi digitali
abr/gtr
