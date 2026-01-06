Ultime News

6 Gen 2026 Il Basket Team Pizzighettone al
fianco di FamigliaSempre Onlus
6 Gen 2026 Turismo in città: durante le feste
Cremona fa il pieno di visitatori
6 Gen 2026 Cremo, ora è ufficiale: De Luca
passa in prestito al Modena
6 Gen 2026 Epifania, in Cattedrale
la messa dei popoli
6 Gen 2026 Eventi, leggende e misteri
dell'Epifania in terra di Po
Video Pillole

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 6/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intelligenza artificiale nella P.A., Italia tra i Paesi più virtuosi
– Terna, cavo del Tyrrhenian Link installato a 2.150 metri di profondità
– Carte di pagamento, crescono le frodi digitali
abr/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...