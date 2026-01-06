Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma

(Adnkronos) – Sono stati estratti i 5 biglietti vincenti che si aggiudicano i premi principali della Lotteria Italia 2026.

Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462. E’ stato venduto a Roma e si aggiudica 5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il secondo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero E334755. E’ stato venduto a Ciampino, provincia di Roma, e si aggiudica 2,5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il terzo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero L430243. E’ stato venduto a Quattro Castella, provincia di Reggio Emilia, e si aggiudica 2 milioni di euro.

Il biglietto che vince il quarto premio della Lotteria Italia 2026 è il numero D019458. E’ stato venduto a Ierzu, provincia di Nuoro, e si aggiudica 1,5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il quinto premio della Lotteria Italia 2026 è il numero Q331024. E’ stato venduto a Albano Laziale, in provincia di Roma e si aggiudica 1 milione di euro.

Il pacco caratterizzato dal simbolo del gufo e associato al biglietto che ha vinto il primo premio è stato scelto da Claudia Gerini nel programma condotto da Stefano De Martino. Il pacco associato al secondo premio, abbinato al simbolo del corno rosso, è stato selezionato da Rocco Hunt. Il pacco abbinato al terzo premio, con un ferro di cavallo, è stato pescato da Noemi. Francesca Chillemi ha scelto il pacco con il quadrifoglio, per il quarto premio. Nelle mani di Nino Frassica il pacco con la coccinella per il quinto premio.

Il ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’, come riporta Agipronews, ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro.I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi:

Premi di prima categoria: 1° Premio 5 milioni; 2° Premio 2,5 milioni; 3° Premio 2 milioni; 4° Premio 1,5 milioni; 5° Premio 1 milione;

Premi di seconda categoria: 30 premi da 100.000 euro;

Premi di terza categoria: 60 premi da 50.000 euro;

Premi di quarta categoria: 210 premi da 20.000 euro.

Per la prima volta è stato assegnato un premio speciale da 300.000 euro. Lo ha vinto il biglietto numero M291089 venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.