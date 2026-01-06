Ultime News

Palermo, arcivescovo Lorefice “Violenza allo Zen? Risposta a segnali rinascita”

PALERMO (ITALPRESS) – Allo Zen di Palermo “ci sono già grandi segni” di rigenerazione, “anche per questo ci sono segnali di violenza. Andiamo avanti con grande forza”. Lo ha detto l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefiche che in occasione dell’Epifania ha visitato il quartiere palermitano, e celebrato una messa nella chiesa di San Filippo Neri. Nei giorni scorsi qualcuno ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro il portone dell’edificio sacro.
