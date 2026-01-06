Ultime News

6 Gen 2026 Aggressioni operatori sanitari,
Asst rafforza la prevenzione
6 Gen 2026 Rotary Club Soresina,
dicembre ricco di iniziative
6 Gen 2026 Confartigianato in visita
a Cremona Solidale
6 Gen 2026 Concerto dell'Epifania,
folto pubblico a San Pietro
6 Gen 2026 Scuola per l'infanzia di San
Felice, open day l'8 gennaio
Nazionali

Trump e l’imitazione dell’atleta transgender: “Mia moglie non vuole”

(Adnkronos) – Donald Trump imita e sfotte l’atleta transgender. Nell’intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si esibisce in uno ‘show’ che viene apprezzato dalla platea, tra risate fragorose. 

 

 

Trump, che ha vietato la partecipazione di transgender alle competizioni sportive femminili, imita una atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi: “Mia moglie odia quando lo faccio. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando…”, dice, mimando lo sforzo e le successive lacrime dell’atleta per un flop sportivo. “Poi arriva un tizio – prosegue – e alza i pesi senza difficoltà…”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...