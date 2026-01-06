Nuova esplosione di violenza tra giovani a Cremona: nella notte tra lunedì e martedì, nei pressi di un locale cittadino, è scoppiato un diverbio tra due ragazzi, che in breve tempo è degenerato.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti su segnalazione del 118, la lite sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire.

Nel corso della discussione, la situazione sarebbe rapidamente degenerata e uno dei due avrebbe riportato alcune ferite, tanto che si è reso necessario l’intervento del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale in codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Secondo alcune voci circolate, durante l’episodio sarebbe anche spuntato un coltello. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze e stanno verificando quanto effettivamente accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sui fenomeni di violenza tra giovanissimi e sulla necessità di prevenzione e controllo, soprattutto nei luoghi di aggregazione notturna.

© Riproduzione riservata