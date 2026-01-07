Ultime News

Arrivo alla Questura di Brescia del presunto omicida del capotreno, le immagini

BRESCIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha fermato martedì sera a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Marin Jelenik, 36 anni, di origini croate. L’uomo era ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nella stazione di Bologna. Il sospetto omicida è stato individuato e bloccato dagli agenti e successivamente trasferito alla Questura di Brescia, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
(Fonte video: Polizia di Stato)

