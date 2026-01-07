Arte e filosofia possono contribuire al benessere individuale, ecco come

MILANO (ITALPRESS) – In un’epoca caratterizzata da ritmi serrati, iperconnessione e progressiva riduzione dei tempi d’attenzione, arte, filosofia e cultura sono risorse fondamentali per il benessere individuale e collettivo: non ornamenti della vita, ma elementi in grado di influenzare la felicità, la crescita personale, la salute mentale. Nelle loro molteplici forme, arte e cultura aprono spazi interiori che spesso la quotidianità chiude: numerosi studi dimostrano come l’esperienza estetica possa aumentare la creatività, ridurre lo stress, migliorare l’umore e in generale influire positivamente sulle funzioni cognitive. Nel disorientamento portato dalle tante informazioni superficiali, il pensiero filosofico funziona come una bussola: sviluppa la capacità di critica, aumenta la consapevolezza e aiuta a coltivare responsabilità e senso etico. È un allenamento della mente che promuove identità, equilibrio interiore e aiuta a vivere con maggiore autenticità. “L’idea di fare l’editore è nata per pura passione: sono infatti quarant’anni che lo faccio e da 27 mi sono messo in proprio. La mia intenzione era costruire un presidio di conoscenze: il sapere consente di capire prima e risolvere poi, quindi è fondamentale avere una possibilità di comprensione dei grandi problemi della vita e del mondo; spero che i miei libri la offrano”, ha dichiarato Christian Marinotti, critico d’arte e fondatore dell’omonima casa editrice (Christian Marinotti Edizioni), intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gtr