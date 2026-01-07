A Cremona un cittadino marocchino è stato denunciato dalla Polizia di Stato durante un esame per il conseguimento della patente di guida.

I fatti si sono verificato lo scorso 29 dicembre, alla sede della Motorizzazione Civile, quando durante una sessione il personale dipendente ha segnalato alle forze dell’ordine un uomo, intento ad utilizzare dispositivi elettronici (non ammessi); strumenti di cui il soggetto, alla vista degli operatori, avrebbe provato a disfarsi, lanciandoli sotto la scrivania.

Accorsi sul posto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cremona hanno provveduto a perquisire il cittadino marocchino, trovandogli addosso un auricolare – all’interno dell’orecchio – e altri strumenti elettronici dentro la giacca.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato.

© Riproduzione riservata