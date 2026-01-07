Ultime News

7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Nazionali

Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai

(Adnkronos) – Nuova avventura per Mario Balotelli. L’attaccante azzurro, oggi 35enne, andrà a giocare negli Emirati Arabi, a Dubai. ‘Super Mario’, che in carriera ha vestito tante maglie prestigiose, dall’Inter al Milan, passando per il Manchester City, ha firmato un contratto con l’Al-Ittifaq FC, squadra che ha come presidente l’italiano Pietro Laterza, proprietario del Chievo in Serie D. Dopo la fine dell’ultima esperienza in Serie A con il Genoa, mai decollata, Balotelli era rimasto senza squadra e si accaserà così a Dubai da svincolato.  

Il suo contratto, con una durata di due anni e mezzo, potrà essere depositato dal 12 gennaio. Tra qualche giorno inizierà così la nuova avventura dell’attaccante azzurro.  

