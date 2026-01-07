Crans-Montana, commozione a Milano per l’ultimo saluto a Chiara Costanzo

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto a Milano, presso la basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano, il funerale di Chiara Costanzo, una delle vittime della strage di Crans-Montana. Molti giovani presenti, compagni di scuola, amici e parenti, hanno varcato la soglia della basilica, al cui ingresso sono state disposte numerose rose bianche. Presenti le autorità del capoluogo lombardo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

