Ultime News

7 Gen 2026 Pd, Piloni: "Ora si apre una
fase delicata per il partito"
7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
Video Pillole

Crans-Montana, commozione a Milano per l’ultimo saluto a Chiara Costanzo

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto a Milano, presso la basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano, il funerale di Chiara Costanzo, una delle vittime della strage di Crans-Montana. Molti giovani presenti, compagni di scuola, amici e parenti, hanno varcato la soglia della basilica, al cui ingresso sono state disposte numerose rose bianche. Presenti le autorità del capoluogo lombardo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

