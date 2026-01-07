Ultime News

7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Crans-Montana, legale della famiglia Galeppini: “Si faccia autopsia, non ci sono segni di ustioni”

(Adnkronos) – Potrebbe essere l’asfissia la causa della morte di Emanuele Galeppini, il diciassettenne genovese morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul suo corpo non sarebbero infatti state trovate ustioni relative all’incendio che ha intrappolato oltre cento persone di cui quaranta hanno perso la vita.  

La famiglia, che ha scelto assoluto riserbo, anche su luogo e ora dei funerali in programma domani, si è affidata all’avvocato Alessandro Vaccaro nel tentativo di avere risposta ad alcune domande, la prima come mai non sia stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane. “Il suo corpo – commenta Vaccaro, contattato dall’Adnkronos – non mostrava segni di ustione, come non sono bruciati il cellulare e il portafoglio”, oggetti ritrovati nelle ore che hanno preceduto l’identificazione del ragazzo. I dubbi della famiglia riguardano quindi la causa della morte di Emanuele, avvenuta forse per il fumo più che per le fiamme che hanno travolto il locale Le Constellation. “Abbiamo chiesto alle autorità svizzere spiegazioni e di disporre l’autopsia, ma non abbiamo ottenuto risposta”, conclude Vaccaro. 

