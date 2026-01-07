Ultime News

7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Video Pillole

Crans Montana, Valditara ai funerali di Chiara Costanzo “Accertare la verità”

MILANO (ITALPRESS) – “Vediamo di accertare al più presto la verità in Svizzera, questo è fondamentale”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, al suo arrivo alla basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, al funerale di Chiara Costanzo, una delle vittime della strage di Crans-Montana. “Dobbiamo puntare sempre di più sul tema della sicurezza, sicurezza a scuola, nei luoghi di lavoro, è un tema strategico per la nostra civiltà”, ha concluso.

