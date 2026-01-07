Folla ai funerali di Riccardo Minghetti a Roma, applausi all’uscita del feretro





ROMA (ITALPRESS) – In una chiesa gremita, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, a Roma, l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti, lo studente romano di 16 anni morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Oltre ai genitori e alla sorella, ai funerali hanno preso parte numerose persone. Una gran folla commossa, tra cui tanti giovani tra amici e compagni del ragazzo. In molti non sono riusciti ad entrare nella Basilica affollata. Ad assistere alla funzione religiosa, celebrata da Monsignore Andrea Manto, Vicario Episcopale per la Pastorale, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il ministro della salute Orazio Schillaci e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

Al termine della messa, dentro la Basilica, dal pulpito hanno preso la parola i genitori di Riccardo, la preside del liceo scientifico Stanislao Cannizzaro e due amici del ragazzo. Gli applausi hanno accompagnato l’uscita del feretro e dei genitori dalla chiesa, al cui ingresso prima dei funerali erano state poste due corone di fiori: una con la scritta “Ciao Riccardo, la II F”, a nome dei compagni di classe e una dell’“Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma”. Prima della partenza del carro funebre, il padre uscito tra gli ultimi insieme alla madre di Riccardo, ha ringraziato i presenti con un gesto delle mani in preghiera. Il feretro, con una corona di fiori bianchi con la scritta “Mamma, papà e Matilde”, ha lasciato il piazzale della Basilica. xl5/vbo/gtr

