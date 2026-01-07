Giornata di caos per i pendolari cremonesi e per gli studenti, che nel primo giorno del rientro dopo l’Epifania si sono trovati a fare i conti con una serie di problematiche. Ultima della lista, nel primo pomeriggio, una serie di ritardi a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Olmeneta e Cremona, che ha richiesto un intervento di ripristino da parte dei tecnici di Rfi e che ha creato una serie di ritardi sulle linee Cremona-Brescia e Cremona-Treviglio. Due corse sono anche state cancellate: il Cremona-Treviglio delle 13.41 e il corrispettivo delle 15.07.

Ma i problemi erano iniziati già all’alba, lungo la Mantova-Cremona-Milano, quando il diretto di inizio mattinata per Milano era partito con oltre mezz’ora di ritardo, e si era fermato a Crema, ed era stato trasformato nel convoglio delle 6.07 che avrebbe dovuto prendere il via da Treviglio e raggiungere Cremona.

Una situazione che ha lasciato a piedi decine di passeggeri. A questo si sono uniti ulteriori disagi per via del ritardo, di oltre mezz’ora, del regionale successivo, che sarebbe dovuto partire alle 7.07 da Treviglio. A cascata sono risultati in ritardo anche tantissimi treni della linea, in entrambe le direzioni. lb

