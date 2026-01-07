Ultime News

7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Nazionali

﻿Moglie e figlia morte a Campobasso, marito dimesso con esami tossicologici negativi

(Adnkronos) – È stato dimesso dall’Inmi Spallanzani di Roma Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita decedute all’ospedale A. Cardarelli di Campobasso tra il 27 e 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato era stata dimessa l’altra figlia più grande anche lei ricoverata per precauzione ma senza sintomi.  

A quanto apprende l’Adnkronos Salute, gli esami tossicologici e microbiologici effettuati su Di Vita sono risultati negativi. Giovanni Di Vita, 55 anni, era stato trasferito all’Inmi Spallanzani in gravi condizioni e ricoverato in rianimazione, dopo i primi giorni le sue condizioni sono migliorate fino alle dimissioni di oggi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...