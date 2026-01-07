Alle dimissioni di Michele Bellini non si è fatta attendere la reazione del consigliere regionale del Partito democratico Matteo Piloni: “È ovviamente un peccato e dispiace” commenta.

“Fare politica oggi, soprattutto quando si guida un partito all’interno di una provincia piccola come la nostra, richiede uno sforzo, un impegno, tanto tempo e tante energie” continua il consigliere dem. “Se non si è nelle condizioni di poterlo fare, diventa ancora più difficile di quanto già lo sia. Credo di poterlo dire a ragion veduta, avendo fatto il segretario provinciale per cinque anni, seppur ovviamente in condizioni diverse”.

Insomma, per Piloni le difficoltà sono tante: “Quando sei fuori dalle istituzioni, spesso ti trovi a dover rincorrere le questioni, piuttosto che poterle accompagnare e gestirle al migliore dei modi” spiega. “Senza contare che fare politica non significa solo amministrazione, ma anche tantissime altre cose”.

Infine, gli auspici per il futuro: “A Michele ovviamente auguro il meglio per la sua carriera professionale, le sue competenze. Va assolutamente ringraziato per il percorso fatto fino ad oggi. Adesso per il Pd provinciale si apre una fase delicata, importante, che va accompagnata e seguita con grande attenzione. Dovremmo farlo tutti insieme con i volontari, i militanti, gli amministratori, che sono tanti e che ogni giorno con passione dedicano tempo alla nostra comunità e al nostro territorio”.

