Caos e paura in via Dante nel pomeriggio di mercoledì, quando un pulmino ha improvvisamente preso fuoco. Mancava poco alle 17 quando dal veicolo, un mezzo adibito per il trasporto di persone, che procedeva lungo la via, si sono sprigionate le fiamme. Il conducente ha quindi accostato e si è messo in salvo, prima che il rogo divorasse la carrozzeria e gli interni.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere il mezzo in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Durante le operazioni la strada è stata chiusa per consentire i lavoro degli addetti. La Polizia Locale ha quindi dovuto gestire una viabilità molto congestionata, deviando il traffico, oltre che ad effettuare i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto anche una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri di Cremona, fermatasi a fornire un supporto, e una della Polizia di Stato.

La chiusura della strada nell’ora di punta ha provocato problematiche alla viabilità di tutto quel comparto cittadino.

Laura Bosio

