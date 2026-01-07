Ultime News

7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
7 Gen 2026 Apre i battenti la palestra
della piscina comunale
7 Gen 2026 Michele Bellini si dimette
da segretario provinciale del PD
7 Gen 2026 Cristo Re, Epifania
con i bambini in chiesa
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: “Ragazzo sensibile, è sciagura immane”

(Adnkronos) – “Quello che è successo è una sciagura immane. Sono stato uno dei maestri di nuoto di Riccardo. Lo conosco da quando aveva 7 anni. Era una persona dolce e sensibile, spesso particolarmente vivace in un contesto come quello di una qualunque didattica che alle volte esige un po’ più di concentrazione”. E’ il ricordo che Ruggero, maestro di nuoto alla Ferratella, affida all’Adnkronos di Riccardo Minghetti, il ragazzo morto nella strage di Crans-Montana. Oggi, nella basilica dei santi Pietro e Paolo, nel quartiere romano dell’Eur, i funerali del 16enne. 

