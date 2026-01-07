Video Pillole
Samsung al CES di Las Vegas accelera sull’intelligenza artificiale
LAS VEGAS (STATI UNIYI) (ITALPRESS) – “Companion to AI Living”. È la visione svelata da Samsung Electronics all’evento “The First Look”, organizzato in occasione del Consumer Electronics Show 2026 di Las Vegas. Al centro della presentazione, l’intelligenza artificiale come principio fondante della strategia di Samsung, mirata a unire ricerca e sviluppo, progettazione dei prodotti, operazioni ed esperienza utente.
