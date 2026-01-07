Ultime News

7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Samsung al CES di Las Vegas accelera sull’intelligenza artificiale

LAS VEGAS (STATI UNIYI) (ITALPRESS) – “Companion to AI Living”. È la visione svelata da Samsung Electronics all’evento “The First Look”, organizzato in occasione del Consumer Electronics Show 2026 di Las Vegas. Al centro della presentazione, l’intelligenza artificiale come principio fondante della strategia di Samsung, mirata a unire ricerca e sviluppo, progettazione dei prodotti, operazioni ed esperienza utente.

