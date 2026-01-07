Ultime News

7 Gen 2026 Pd, Piloni: "Ora si apre una
fase delicata per il partito"
7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
Nazionali

Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla nave del festival

(Adnkronos) – Sanremo 2026 entra nel vivo con l’annuncio del primo ospite della 76ma edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l’edizione delle 20 del Tg1. Quest’anno l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul “palco sul mare” sarà il cantautore pavese: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che cantiamo da trent’anni e che continuano a unire generazioni. 

“Max Pezzali sarà l’unico grande nome che ogni sera farà festa” sulla nave del festival, “tutte le sere saranno con noi Max e la sua allegria e la sua energia. E’ amatissimo da tutte le generazioni, porterà sicuramente una ciliegina sulla torta che si sta preparando”, ha detto Carlo Conti. 

© Riproduzione riservata
