Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, mercoledì 7 gennaio, si giocano Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alle 20:30. I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno pareggiato contro il Sassuolo. La Lazio ha invece perso contro il Napoli nell’ultimo turno, mentre la Fiorentina ha agguantato i tre punti allo scadere contro la Cremonese.  

Dove vedere le due partite? Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

Parma-Inter sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn 

 

