Ultime News

7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Video Pillole

Strage Crans-Montana, Angelilli ai funerali di Minghetti “Fare giustizia”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata straziante”. Lo ha detto la vice presidente della regione Lazio, Roberta Angelilli, presente ai funerali di Riccardo Minghetti, lo studente romano di 16 anni morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici. E’ necessario fare verità e giustizia perché una tragedia così è inaudita e inaccettabile, oltre che tremenda”, ha sottolineato. xl5/vbo/mca2

