7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Tg Sport – 7/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus ne fa 3 al Sassuolo, David si riscatta
– Le punte trascinano la Roma, tre squilli del Como a Pisa
– Tennis, Musetti conquista i quarti a Hong Kong
– Sorrisi per Milano e Bologna in Eurolega, farsa di Trapani in Champions
– Coppa d’Africa, tutto pronto per i quarti di finale in Marocco
