Venezuela, Usa sequestrano la petroliera legata alla Russia

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Marinera dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. Lo ha riferito un funzionario americano alla Nbc, precisando che l’operazione è stata guidata dal Dipartimento di Sicurezza Interna con l’appoggio dell’esercito.

Secondo il funzionario, agenti americani si trovano attualmente a bordo della petroliera, precedentemente chiamata Bella 1 e poi ribattezzata Marinera. L’unità, che in passato ha trasportato greggio venezuelano e navigava sotto bandiera russa, è sospettata da Washington di aver violato sanzioni e trasportato petrolio iraniano.

Russia Today ha diffuso immagini dell’abbordaggio, documentando l’intervento di un elicottero: a bordo, militari secondo la testata russa. L’unità, precedentemente chiamata Bella 1 e ora ribattezzata Marinera, ha cambiato bandiera adottando quella russa e avrebbe dipinto il tricolore sullo scafo per evitare un possibile abbordaggio.

Media americani riportano che la Russia avrebbe inviato navi militari per scortarla e, in un caso, anche un sottomarino: evidentemente senza risultati. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha ribadito di essere pronto ad agire contro navi e soggetti sottoposti a sanzioni.