8 Gen 2026 Johnsen: "Questa gara andava vinta,
ma ogni punto è fondamentale"
8 Gen 2026 Le pagelle di Cremo-Cagliari:
i voti dei grigiorossi
8 Gen 2026 Nicola: "Sono dispiaciuto, stasera
però abbiamo giocato da Cremonese"
8 Gen 2026 Vardy: "Guardiamo il lato positivo
e andiamo avanti nel percorso"
8 Gen 2026 Cremonese, tanti rimpianti contro
il Cagliari: allo Zini finisce 2-2
Nazionali

A 78 anni prende l’undicesima laurea, il super studente non si ferma

(Adnkronos) – Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, all’età di 78 anni ha conseguito l’undicesima laurea. Carmosino ha completato l’ennesimo corso di studi presso l’Università La Sapienza laureandosi in Studi Storico-Artistici all’età di 78 anni. 

La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria. Da allora, la sua carriera accademica non si è mai fermata. Il ‘super studente’ si è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere, Scienze Politiche, Lingue, fino a Medicina, ottenuta nel 2022, con successiva abilitazione alla professione medica. 

