8 Gen 2026 Crans-Montana, l'esperto: "Tragedia
evitabile. Controlli non bastano"
8 Gen 2026 Mostra Boccaccio Boccaccino. Gran
finale con il direttore don Gaiardi
8 Gen 2026 Gatti abbandonati in appartamento
Nei guai 40enne residente a Cremona
8 Gen 2026 Riprende la visita pastorale,
celebrazioni in diretta su CR1
8 Gen 2026 Furti tra Emilia e Nord Italia,
anche nel cremonese. Presa la gang
Acca Larenzia, l’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale

(Adnkronos) – L’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia promossa al parco della Rimembranza dal movimento giovanile per oggi pomeriggio. 

Secondo quanto ricostruito dalla digos della questura di Roma, i quattro attivisti sarebbero stati avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di estrema sinistra e aggrediti con spranghe e aste. Sono in corso le indagini. 

