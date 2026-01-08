Cassa Padana, a dicembre 2025, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Cassa Centrale Banca, ha sottoscritto un minibond da 6 milioni di euro emesso da Le Due Valli S.r.l., azienda ferrarese specializzata nella trasformazione del pomodoro biologico, tra le principali realtà del settore in Italia ed Europa. L’operazione, strutturata da Abc Company S.p.A., Società Benefit in qualità di advisor e arranger, è finalizzata a sostenere il piano industriale dell’azienda. Le risorse raccolte saranno utilizzate per ampliare lo stabilimento produttivo, installare nuove linee e aumentare la capacità di trasformazione, con particolare attenzione al segmento dei tubetti di pomodoro biologico.

Il minibond integra obiettivi legati alla sostenibilità, con un meccanismo che premia l’azienda al raggiungimento di specifici indicatori Esg. Una scelta coerente con il

modello produttivo di Le Due Valli, basato su una filiera corta ad alta tracciabilità, qualità certificata e attenzione all’ambiente. Cassa Padana segue l’azienda attraverso la filiale di Ferrara e il proprio team Corporate, che accompagna le imprese locali nei percorsi di crescita con un approccio consulenziale e vicino al territorio. Questo intervento conferma il ruolo della banca come partner di crescita per le Pmi, sostenendole attraverso strumenti evoluti e complementari al credito tradizionale.

“La sottoscrizione di questo minibond rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Cassa Padana a sostegno delle imprese del territorio. Accompagnare realtà solide e orientate alla sostenibilità, come Le Due Valli, significa rafforzare il ruolo di banca cooperativa capace di coniugare vicinanza alle comunità e utilizzo di strumenti

finanziari evoluti, per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale,” ha dichiarato Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana.

Enrico Sobacchi, Head of Business Development di Abc Company, ha dichiarato: “L’operazione rappresenta un esempio concreto di come strumenti di private debt possano essere strutturati in modo efficiente e coerente con obiettivi industriali e di sostenibilità. Abc Company ha affiancato Le Due Valli S.r.l. nella definizione di una soluzione finanziaria su misura, in grado di supportare il piano di crescita della Società integrando meccanismi sustainability linked pienamente allineati alle migliori

pratiche di mercato”.

