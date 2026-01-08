La prevenzione, in generale, si fonda su tre pilastri, tre elementi: la progettazione, la sicurezza e la manutenzione durante l’esercizio dell’attività e la gestione dell’emergenza.

Nel locale di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, un incendio ha causato decine di vittime e oltre cento feriti, secondo Roberto Vitali, esperto e docente in materia di sicurezza sul lavoro, nessuno dei tre elementi è stato rispettato.

A partire dalla fase di progettazione, senza la previsione di utilizzo di materiali ignifughi. “La prima cosa che si deve fare nella prevenzione è la progettazione” sostiene Vitali. “La progettazione è una priorità, una progettazione che deve essere fatta alla base alla iniziativa da attivare, un’attività che prevede materiali idonei, coerenti con l’attività che viene svolta”.

Vitali interviene anche sul tema dei controlli: “Sono importanti, naturalmente, ma non bastano ad evitare situazione ed eventi del genere”.

