Ultime News

8 Gen 2026 Cremonese, tanti rimpianti contro
il Cagliari: allo Zini finisce 2-2
8 Gen 2026 Sciopero ferrovieri: disagi tra
venerdi 9 e lunedi 12 gennaio
8 Gen 2026 La Sala: turismo sportivo occasione
per promuovere il brand Cremona
8 Gen 2026 Venezuelani in Lombardia felici
per la fine del regime di Maduro
8 Gen 2026 Gasolio più caro della benzina
I prezzi ai distributori di Cremona
Nazionali

La procura di Roma apre un’inchiesta sulla strage di Crans Montana

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’incendio di Crans Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Fra le vittime ci sono gli italiani Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti ed Emanuele Galeppini, tutti fra i 15 e i 17 anni.  

Nel fascicolo avviato dalla procura di Roma, competente per gli italiani morti all’estero, si procede per omicidio colposo e incendio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...