Lazio, Lotito contestato dai tifosi: rissa sfiorata in Monte Mario

(Adnkronos) –

Tensione alle stelle in casa Lazio. Il pareggio interno contro la Fiorentina, valido per la 19esima giornata di Serie A, ha aggravao l’umore della tifoseria, scottata prima dal blocco del mercato estivo e poi dalle cessioni eccellenti con cui si è aperto quello invernale, ovvero quelle di Castellanos e Guendouzi. Nel mirino dei tifosi però c’è sempre il presidente Claudio Lotito, al centro ormai di una contestazione perenne da inizio stagione e protagonista, nell’immediato post partita dell’Olimpico, di momenti di tensione con alcuni tifosi.

Al triplice fischio dell’arbitro Sozza, contestatissimo dai biancocelesti per decisioni dubbie sul rigore concesso alla Fiorentina e su un penalty non accordato alla squadra di Sarri nel primo tempo, diversi tifosi presenti in tribuna Monte Mario si sono rivolti a Lotito invitandogli, con parole decisamente poco gentili, a lasciare la presidenza e vendere la società.

Ne è nato un acceso parapiglia, in cui il senatore di Forza Italia ha risposto alle accuse, mimando anche di fare silenzio, ed è stato portato via a forza dagli uomini della scorta.