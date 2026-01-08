Ultime News

Le pagelle di Cremo-Cagliari:
i voti dei grigiorossi

Warren Bondo
AUDERO 7 – Salva il risultato a più riprese, è costretto ad arrendersi nel finale.

TERRACCIANO 6,5 – Sempre ordinato e preciso, indispensabile.

BASCHIROTTO 6 – Gioca una buona gara, lascia troppo spazio a Borrelli sul gol di Adopo.

BIANCHETTI 6 – Sul pezzo, anche in fase d’impostazione. Rompe però la linea difensiva sul gol finale.

F. MUSSOLINI 6 – Grandissima prova contro Palestra, ma non riesce a contrastare Trepy sul gol del pari.

PAYERO 6 – Fisicità e garra in mezzo al campo, può crescere nell’accompagnare l’azione.

BONDO 6,5 – Nonostante il giallo rimediato a inizio gara, non si risparmia nei contrasti e recupera tanti palloni.

JOHNSEN 6,5 – Parte alla grande con il gol, cala sul lungo periodo, ma la sua prova è positiva.

PEZZELLA 6,5 – Solita partita solida e rocciosa, si fa apprezzare anche nelle sortite offensive.

BONAZZOLI 7 – Vince i duelli, inventa, serve i compagni. Sarà dura rubargli il posto.

VARDY 7,5 – Assist e gol, in mezzo una partita con la fame di un ragazzino. Esempio.

ZERBIN 6,5 – Subentra alla grande, con un altro passo rispetto agli avversari.

VANDEPUTTE 6 – Si crea da solo un’occasione gigantesca a pochi secondi dalla fine, ma la spreca.

BARBIERI 6,5 – Lotta su ogni pallone e difficilmente lo sbaglia.

GRASSI sv

SANABRIA sv

Simone Guarnaccia

