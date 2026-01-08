Si avvia alla conclusione la mostra “Il Rinascimento” di Boccaccio Boccaccino, allestita negli spazi del Museo Diocesano di Cremona e dedicata a uno dei protagonisti più raffinati del Rinascimento padano.

In occasione dell’ultimo giorno di apertura, domenica 11 gennaio, il museo resterà eccezionalmente aperto fino alle ore 20.00 (con ultimo ingresso consentito alle 19.00), offrendo al pubblico, che ha risposto con una presenza costante ed entusiasta durante tutto il periodo di apertura, un’ulteriore opportunità di visita in fascia serale.

Alle 18.30 è in programma una visita guidata condotta da don Gianluca Gaiardi, direttore del Museo Diocesano di Cremona, che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso espositivo, approfondendo la figura e il percorso artistico e umano del pittore cremonese attivo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, che ha lasciato tracce profonde nella storia dell’arte della città di Cremona, a partire proprio dai capolavori affrescati nella navata della Cattedrale, da secoli ammirati da fedeli e turisti che ancora li osservano pieni di meraviglia, proprio a pochi passi dall’ingresso del Museo Diocesano.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona e i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria contattando la biglietteria del Museo Diocesano al numero 0372-495082 oppure inviando una mail a info@museidiocesicremona.it.

