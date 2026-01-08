Nei prossimi giorni il servizio ferroviario lombardo sarà interessato da due scioperi: dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio è stato indetto dai sindacati CUB Trasporti e SGB uno sciopero nazionale, in seguito all’omicidio del capotreno lo scorso 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna.

Per l’intera giornata di lunedì 12 gennaio saranno possibili le ripercussioni di uno sciopero proclamato dal sindacato ORSA dalle ore 3 di lunedì 12 alle ore 2 di martedì 13.

In entrambe le giornate, negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti disponibili su trenord.it e App. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sul sito Trenord e tramite gli aggiornamenti in “real-time” sull’App. Trenord invita i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor di stazione.

© Riproduzione riservata