Ultime News

8 Gen 2026 Johnsen: "Questa gara andava vinta,
ma ogni punto è fondamentale"
8 Gen 2026 Le pagelle di Cremo-Cagliari:
i voti dei grigiorossi
8 Gen 2026 Nicola: "Sono dispiaciuto, stasera
però abbiamo giocato da Cremonese"
8 Gen 2026 Vardy: "Guardiamo il lato positivo
e andiamo avanti nel percorso"
8 Gen 2026 Cremonese, tanti rimpianti contro
il Cagliari: allo Zini finisce 2-2
Nazionali

Serie A, oggi Milan-Genoa – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell’ultima partita. 

 

Nel prossimo turno di campionato il Milan volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina, mentre il Genoa ospiterà il Cagliari. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...