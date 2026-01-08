Video Pillole
Sostenibilità, il ruolo chiave del CFO per la transizione delle imprese
ROMA (ITALPRESS) – “Senza dubbio le aziende devono trasformarsi, devono “triggerare” la dimensione della sostenibilità. Per agganciare la disponibilità di fondi sostenibili acquisisce particolare importanza il ruolo del CFO che deve guidare questo processo di trasformazione. Le piccole e medie aziende, in modo particolare, nel momento in cui accedono a finanziamenti o al mercato dei capitali devono predisporre documentazione di sostenibilità”. Lo dice Carmine Scoglio, responsabile Real Estate Management and Optimization di Terna, già Vicepresidente ANDAF e Membro del Comitato Tecnico di Sostenibilità dell’Organismo Italiano di Contabilità, intervistato dall’agenzia Italpress.
sat/gsl
sat/gsl
© Riproduzione riservata