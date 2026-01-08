Ultime News

8 Gen 2026 Dal Mit di Boston al liceo Aselli
per insegnare chimica e AI
8 Gen 2026 Cassa Padana: minibond da 6 milioni
di euro destinato a Le Due Valli
8 Gen 2026 Al Ponchielli arriva "Scandalo"
L'intervista ad Anna Valle
8 Gen 2026 Emilio Solfrizzi e Irene Ferri
l'11 e il 12 gennaio al Ponchielli
8 Gen 2026 Tentate rapine con coltelli:
misure cautelari per tre minorenni
Video Pillole

Sostenibilità, il ruolo chiave del CFO per la transizione delle imprese

ROMA (ITALPRESS) – “Senza dubbio le aziende devono trasformarsi, devono “triggerare” la dimensione della sostenibilità. Per agganciare la disponibilità di fondi sostenibili acquisisce particolare importanza il ruolo del CFO che deve guidare questo processo di trasformazione. Le piccole e medie aziende, in modo particolare, nel momento in cui accedono a finanziamenti o al mercato dei capitali devono predisporre documentazione di sostenibilità”. Lo dice Carmine Scoglio, responsabile Real Estate Management and Optimization di Terna, già Vicepresidente ANDAF e Membro del Comitato Tecnico di Sostenibilità dell’Organismo Italiano di Contabilità, intervistato dall’agenzia Italpress.
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...